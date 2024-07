Loe, miks mõned inimesed surevad õnnelikuna

Võib tunduda kummaline, et inimene saab olla õnnelik elu lõpu lähenedes. Mattias Tranberg Lundi ülikooli palliatiivravi instituudist kirjutab The Conversationis, et tema kogemus elulõpu patsientidega töötava kliinilise psühholoogina näitab, et see pole haruldane.

Uuringud näitavad ta sõnul, et surmahirm on inimese olemuses keskne. Ameerika filosoof William James nimetas teadmist, et peame surema, «inimese seisundi tuumaks».

Ajakirjas Psychological Science avaldatud uuring näitab, et inimesed, kes lähenevad surmale, kasutavad oma kogemuse kirjeldamiseks positiivsemat keelt kui need, kes ainult kujutavad surma ette. See viitab, et suremise kogemus on meeldivam või vähemalt vähem ebameeldiv, kui arvata võiks.

BBC intervjuus jagas Boas oma mõtteid, mis aitasid tal oma olukorda aktsepteerida. Ta rõhutas elu nautimise ja tähendusrikaste kogemuste tähtsust, öeldes, et surmaga leppimine võib panna rohkem elu hindama.

Hoolimata valust ja raskustest tundus Boas rõõmus, lootes, et tema suhtumine toetab tema naist ja vanemaid eesootavatel rasketel aegadel.

Boasi sõnad kajavad Rooma filosoofi Seneca nõuandes: «Elu pikkus ei sõltu meie aastatest ega päevadest, vaid meie meeltest.»

Sarnast mõtet väljendas ka psühhiaater Viktor Frankl, kes pärast Auschwitzis ellujäämist kirjutas «Ja siiski tahta elada» (1946), kus ta pani aluse oma eksistentsiaalsele psühhoteraapiale, keskendudes tähenduse leidmisele igasugustes oludes. Selle uusim kohandus, tähenduskeskne psühhoteraapia, pakub vähihaigetele võimalust suurendada oma elu tähenduslikkust.