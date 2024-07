SÖÖ END SALEDAKS See levinud toit toimib nagu kallis kaalulangetusravim

Viimase 50 aasta jooksul on kinnistunud teadmine, et kiudained on seedesüsteemi jaoks väga olulised. Kiudained on aga üldine mõiste ja nüüd on ilmnenud, et selle alamtüüp – mida on rikkalikult armastatud toidus – võib käivitada samu kasulikke ainevahetuse funktsioone nagu GLP-1 agonistid, näiteks Ozempic, kuid kõrge hinna ja kõrvaltoimeteta.