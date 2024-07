Inimkonna ajaloos on erinevad nakkushaigused olnud kõige surmavamate haiguste seas. Viimase sajandi jooksul on inimkond kogenud mitmeid pandeemiaid, nagu Covid-19, HIV ja mitmesugused gripipuhangud. Mõned haigused, nagu tuberkuloos, on levinud sajandeid, samas kui teisi käsitletakse ajaloo prügikasti jäänud nuhtlustena.