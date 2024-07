See suupiste aitab kaalu langetada

Keemilised signaalid mängivad olulist rolli soolestikust tulevate sõnumite edastamisel. Varasemas uuringus leidis toitumisteadlane Dongmin Liu meeskond, et elenoolhape stimuleerib kahe metaboolse hormooni vabanemist, mis aitavad meil tunnetada küllastustunnet. Üks neist hormoonidest on glükagoonilaadne peptiid-1 (GLP-1), mida matkivad ravimid nagu Ozempic, et reguleerida veresuhkrut ja täiskõhutunnet. Teine on vähem tuntud peptiid YY (PYY), mis vabastatakse soolerakkudest söögikorra lõpus, et isu kontrolli all hoida.