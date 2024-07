Miks mehed habet kasvatavad? – uuringutest saadud vastused on üllatavad

Kuid olenemata sellest, kas habemeid peetakse atraktiivseks või mitte, on nende kandjatel mitmesuguseid põhjuseid, miks nad oma nägudel karvkatet hooldavad. Uued uuringud näitavad, et habeme omamine võib olla seotud teatud sotsiaalsete motivatsioonidega, näiteks staatuse näitamine ja pühendumine pereväärtustele.

Habemed ja sotsiaalsed signaalid

Arvestades, et inimesed, nagu teisedki primaadid, on sotsiaalsed olendid, kes tegutsevad erineva suurusega rühmades ja mitmetasandilistes sotsiaalsetes organisatsioonides, on alust arvata, et habemel võib olla roll meeste staatuse näitamisel ja naistele atraktiivsuse suurendamisel. Habeme olemasolu võib näiteks viidata inimese vanusele, domineerimisele ja kohale grupis. See ornamentatsiooni argument viitab sellele, et mehed võivad teadlikult hallata oma habeme suurust ja kuju osana enesereklaami strateegiast.