Miks inimesed punastavad?

Uus uuring viitab sellele, et punastamise võtmetegur on pigem suurenenud eneseteadlikkus ja tunne, et sind nähakse või oled paljastatud, mitte aga teiste arvamuste kognitiivne hindamine.

Tänu 40 teismelisele ja hulgale 20-aastasele noorele, kes vaatasid MRT-masinas karaoket lauldes oma esinemist, on kasulik teada, et punastamine on seotud eneseteadlikkusega. Siiski ei tähenda see, et me saaksime punastamist vältida.

1872. aastal kirjeldas Charles Darwin punastamist kui «kõige erilisemat ja kõige inimlikumat väljendusviisi». See süveneb, kui keegi osutab, et sa punastad, ja süüdistus võib samuti punastamise esile kutsuda, sõltumata süüst.

Füsioloogiline selgitus on lihtne: veri pumbatakse näkku, muutes põsed punaseks ja vahel ka kõrvad, kaela, ülaosa ja otsaesise.

Kuid miks keegi punastab, on inimesi aastaid hämmeldusse viinud. Kas see on häbi või piinlikkus kohmakast veast või väljateenitud komplimendist, või tunne, et sind on paljastatud?

Kas inimesed punastavad, kuna nad justkui muretsevad, mida teised neist arvavad ja tunnevad end süüdlasena? Või on see tahtmatu emotsionaalne vastus, mis tekib enne, kui oleme jõudnud sellele mõelda?

2004. aasta uuringus leiti, et punastamine võib olla intensiivsem ühel näopoolel, kui keegi jälgib (nt laulvat) inimest küljelt. Kuid paljud neist varasematest uuringutest, nagu ka uusim, on nii väikesed, et suuri järeldusi ei saa teha.