TAI: majanduslik toimetulek mõjutab inimeste tervist

Eestis on ennetatavate surmade arv ELi keskmisest kõrgemal tasemel. Kuigi ennetatavate surmade hulk on viimase kümnendi jooksul langenud 12 protsendi võrra, on see arv Eestis ELi keskmisega võrreldes 1,5 korda suurem. Südame- ja veresoonkonnahaigused ning vähk on Eestis peamised surmapõhjused ja tingivad ka suure haiguskoormuse. Sealjuures on ülekaalu ja rasvumisega seotud tervisekaotus, samuti sellega kaasnev majanduslik mõju, muutumas üha teravamaks probleemiks.