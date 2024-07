Tuvastati oluline insuldi riskitegur

«Meie tulemused viitavad sellele, et kõrge vererõhu varajane diagnoosimine ja püsiv kontrollimine on kriitilised isheemilise insuldi ja aju sisemise verejooksu vältimiseks, eriti mustanahaliste ja hispaanlastest patsientide puhul, kellel on suurem tõenäosus kontrollimatu hüpertensiooni esinemiseks kui valgetel patsientidel,» ütles uuringu vanemautor Deborah A. Levine, Michigani ülikooli meditsiinikooli sisehaiguste- ja neuroloogiaprofessor.

«Süstoolne vererõhk on muudetav sihtmärk insuldi ja teiste südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks,» kinnitas Levine. See tähendab, et oluline on tegeleda kõrge vererõhu alandamisega aegsasti ja näiteks võtta väljakirjutatud vererõhuravimeid.