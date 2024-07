AVASTUS Uue auto lõhn võib olla kuumal suvepäeval väga ohtlik

Tarbijatele on tuttav «uue auto lõhn», mis tuleneb sellest, et uutest vaipadest, polstritest ja muudest sisematerjalidest eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Need võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, sealhulgas peavalu, silmade, nina ja kurgu põletikku, väsimust, ärrituvust, kuiva köha, kopsuhaigusi ja desorientatsiooni.