See religioosne entusiasm teadveloleku võimest muuta mitte ainult üksikuid inimesi, vaid ka inimkonna käekäiku, on propageerijate seas tavaline. Isegi paljud ateistid ja agnostikud, kes praktiseerivad mindfulness`i, usuvad, et sellel on võim suurendada maailmas rahu ja kaastunnet.

2022. aastal kajastati meedias vähe meditatsiooniteaduse ajaloo kõige kallimat uuringut, mille alla pani üle kaheksa miljoni euro heategevusorganisatsioon Wellcome Trust. Uuringus testiti aastatel 2016–2018 enam kui 8000 last (vanuses 11–14) 84 koolis Ühendkuningriigis. Uuringutulemused näitasid, et mindfulness ei parandanud laste vaimset heaolu võrreldes kontrollrühmaga ja võis isegi avaldada kahjulikku mõju neile, kellel oli vaimse tervise probleemide oht.

Eetilised küsimused

Kas on eetiline müüa meditatsioonirakendusi, õpetada inimestele meditatsiooni või isegi kasutada teadvelolekut kliinilises praktikas, mainimata selle kahjulikke mõjusid? Arvestades tõendeid selle kohta, kui mitmekesised ja tavalised need mõjud on, peaks vastus olema eitav.

Kuid paljud meditatsiooni ja teadveloleku juhendajad usuvad, et need tavad võivad tuua ainult head, ega tea võimalikest kõrvalmõjudest. Kõige tavalisem väide, mida kuuleb inimestelt, kes on kannatanud meditatsiooni negatiivse mõju all, on see, et õpetajad ei usu neid. Tavaliselt öeldakse neile, et jätkake mediteerimist ja see kaob.

Meditatsiooni ohutude uurimine algas alles hiljuti, mis tähendab, et inimestele ei saa veel selgeid nõuandeid anda. Laiem probleem on selles, et meditatsioon tegeleb ebaharilike teadvusseisunditega ja meil pole psühholoogilisi vaimuteooriaid, mis aitaksid neid seisundeid mõista.

Kuid on ressursse, mida inimesed saavad nende kahjulike mõjude tundmaõppimiseks kasutada. Nende hulgas on veebisaite, mille on koostanud mediteerijad, kes kogesid tõsiseid kõrvalmõjusid, ja akadeemilisi käsiraamatuid, milles on sellele teemale pühendatud jaotised. USAs on ka kliiniline teenus, mis on pühendatud inimestele, kes on kogenud ägedaid ja pikaajalisi probleeme ja mida juhib teadveloleku uurija.

Kui meditatsiooni hakatakse kasutama heaolu- või ravivahendina, tuleb avalikkust teavitada selle võimalikust kahjust.