Raisakotkad surid valuvaigistite tõttu – loe miks pool miljonit inimest selle tagajärjel hinge heitsid

Ilma raisakotkasteta levivad haigused nii mädanenud liha kui ka haiguskandjate, nagu marutaudis koerte, arvu suurenemise kaudu.

Keskkonnaökonoomid Eyal Frank (Chicago Ülikool) ja Anant Sudarshan (Warwicki Ülikool, UK) asusid kvantifitseerima selle ökosüsteemi katastroofi inimmaksumust.

Kvaliteetsete raisakotkaste arvukust puudutavate andmete puudumisel kasutasid nad BirdLife Internationali elupaikade andmeid, ravimi müügi andmeid Indias aastatel 1991-2003 (eriti diklofenaki ja marutaudi vaktsiine), inimeste terviseandmeid Indiast ja loomade loenduse andmeid.

Raisakotkaste kadumisest mõjutatud piirkonnad määratleti nendena, kus sobivad raisakotkaste elupaigad langesid kokku diklofenaki kasutamisega loomadel, samuti teiste ökosüsteemi tervise teguritega, nagu halvenenud vee kvaliteet ja suur koerapopulatsioon.

Aastatel 2000 kuni 2005 oli nendes piirkondades keskmine üldine inimeste suremuse tõus 4,7 protsenti – üle 100 000 täiendava surmajuhtumi aastas. Põhinedes India-spetsiifilisele statistilise elu väärtusele, 665 000 dollarit inimese kohta, oli aastane inimkadu 69,4 miljardit USA dollarit.

Need mõjud ei ilmnenud piirkondades, mida ei klassifitseeritud raisakotkastest sõltuvaks.

Autorid loodavad, et need karmid numbrid suudavad poliitikakujundajaid tegutsema panna, et kaitsta olulisi liike, nagu raisakotkad, mida peetakse räpasteks nende seotuse tõttu surmaga, kuid mis pakuvad ökosüsteemile teenuseid, mis lõppkokkuvõttes toetavad inimeste ellujäämist.

«Tulemused viitavad sellele, et subjektiivsed eksistentsiväärtused ei pruugi olla parim viis looduskaitsepoliitika kujundamiseks,» kirjutavad Frank ja Sudarshan.

Edu on juba saavutatud, kuna diklofenaki keelustamisest Indias 2006. aastal on kasutatud veterinaarsete ravimite alternatiive, nagu meloksikaam ja tolfenamiinhape, mis ei ole raisakotkastele mürgised.

Kuid teisi põletikuvastaseid ravimeid, nagu ketoprofeen, nimesuliid ja atseklofenak, ei ole veel riiklikul tasandil keelustatud, hoolimata uuringutest, mis näitavad, et need on raisakotkastele sarnaselt mürgised.

Uuring on vastu võetud avaldamiseks Ameerika Majandusteaduste Ülevaates (American Economic Review). Töödokument on loetav Chicago Ülikooli veebilehel.