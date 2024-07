Kiilaspäisuse vastu on leitud levinud ja kõrvalmõjudeta lahendus

Tulemused ja edasied võimalused

21 päeva möödudes näitasid hiired, keda raviti püsivalt vabaneva naatriumalginaadil põhineva 2dDR-SA geeliga, sarnast juustekasvu kui minoksidiili grupi hiired. Siiski oli tulemuseks veidi suurem veresoonte arv ning juuksenääpsude pikkuse ja tiheduse suurenemine, mis sarnanes minoksidiili raviga. 2dDR-SA geel suurendas ka juuste hulka anageeni ehk kasvu faasi, mis on oluline juuste tiheduse säilitamiseks.

Kokkuvõttes oli 2dDR-SA ravi 80-90% sama tõhus kui minoksidiil, ja 2dDR-SA ja minoksidiili kombinatsioon ei andnud märgatavaid tulemusi, mis viitab, et suhkruühendil on suur potentsiaal taskukohase ja ohutu alternatiivina praegustele ravimeetoditele.

Muhammed Yar, COMSATS-i Ülikooli dotsent, ütles, et see pro-angiogeenne (vresoonte kasvu soodustav) deoksüriboosi suhkur on looduslik, odav ja stabiilne ühend ning on näidatud, et seda saab manustada erinevatest kandja-geelidest või -sidemetest. See muudab selle atraktiivseks kandidaadiks meeste juuste väljalangemise ravi edasiseks uurimiseks.

Teadlased usuvad, et see suhkrukomponent suurendab vaskulaarse endoteeli kasvufaktori (VEGF) taset, mis stimuleerib uut juustekasvu. Neil ei ole põhjust arvata, et selle kasutuspiirkond ei piirdu ainult meeste kiilaspäisusega (androgeense alopeetsiaga), vaid see võib olla kasulik ka kemoteraapiast põhjustatud juuste väljalangemise korral.

Edasised uuringud ja tulevikuväljavaated

Teadlased rõhutavad, et 2dDR toimemehhanismi uurimiseks on vaja täiendavaid uuringuid, et uurida VEGF taset pärast 2dDR lisamist ja mil määral saab juuksenääpsude stimulatsiooni blokeerida VEGF inhibiitorite lisamisega.

Kuigi avastus on alles varases staadiumis, pakub see lootust juuste väljalangemise raviks ja keskendub looduslike, näiteks kaneelis leiduvate, ühendite kasutamisele uute ja tõhusate paiksete ravimeetodite väljatöötamiseks, mis võivad kasu tuua miljonitele inimestele kogu maailmas.

Uuring avaldati ajakirjas Frontiers in Pharmacology.