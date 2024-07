Lonks õli enne raju viinavõtmist – kas see tegelikult ka aitab pohmelli vastu?

Hiljuti on tähelepanu pälvinud idee, et enne alkoholi tarbimist oliiviõli joomine võib pohmelle ära hoida. Seda mõtet populariseerisid sellised tegelased nagu muusikaprodutsent Benny Blanco, kes arutas seda teemat USA telesaates The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Väidetavalt katab oliiviõli mao sisepinna ja aeglustab alkoholi imendumist, vähendades seeläbi pohmelli sümptomeid.

Kuid vaatamata selle idee atraktiivsusele puudub sellel teaduslik tõestus ja seda tuleks käsitleda suure skeptilisusega. Oliiviõli trikile tuginev teooria väidab, et kõrge rasvasisaldus moodustab mao limaskestale katte, mis aeglustab alkoholi imendumise kiirust vereringesse. See aeglasem imendumine peaks vähendama pohmellide intensiivsust.

Kuigi on tõsi, et rasvased toidud võivad alkoholi imendumist mõnevõrra aeglustada, on selle taktika tõhusus kaheldav. Alkoholi imendumine toimub peamiselt peensooles, kusjuures kõhus imendub vaid umbes 20% alkoholist. See tähendab, et isegi kui oliiviõli aeglustab esmast imendumist maos, imendub suurem osa alkoholist hiljem seedimisprotsessi käigus.