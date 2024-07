USA teadlased viisid läbi rahvastikupõhise uuringu, et võrrelda põllumajanduslike pestitsiidide kasutamisest tingitud vähiriski suitsetamisega, mis on üks paremini mõistetud vähiriski tegur. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Frontiers in Cancer Control and Society.

«Uuringus leidsime, et mõnede vähivormide puhul on põllumajanduslike pestitsiidide kasutamise mõju võrreldav suitsetamise mõjuga,» ütles uuringu peamine autor dr Isain Zapata, kes on Colorado osariigis asuva Rocky Vista ülikooli osteopaatilise meditsiinikolledži dotsent.

«Isik, kes ei ole põllumajandustootja, aga elab suure põllumajandusliku tootmisega kogukonnas, puutub kokku paljude nende läheduses kasutatavate pestitsiididega. See muutub nende keskkonna osaks,» ütles Zapata.

Uuringu kohaselt on kogukonnas, kus kasutatakse palju põllumajanduspestitsiide, nende kasutamise mõju vähi esinemissagedusele sarnane suitsetamise mõjuga. Kõige tugevam seos ilmnes mitte-Hodgkini lümfoomi, leukeemia ja põievähi puhul. Nende vähivormide puhul oli pestitsiididega kokkupuute mõju suurem kui suitsetamisel.

Hinnaline riknenud tomat

Kuna pestitsiide ei kasutata ühekaupa, on ebatõenäoline, et üksainus pestitsiid oleks süüdi. Uuringusse kaasati 69 pestitsiidi, mille kohta on kasutusandmed saadaval USA geoloogiakeskuses.

Uuring on esimene terviklik hinnang vähiriskile rahvastikupõhisest vaatenurgast riiklikul tasandil.

Teadlased rõhutasid, et kuigi nende uuring laiendab teadmisi pestitsiidide kasutamisest USAs, on vähiriski tegurid keerulised ja üldpildi hindamine ei pruugi kajastada individuaalseid tulemusi. Näiteks on geograafial suur mõju. Piirkondades, kus kasvatatakse rohkem põllukultuure, nagu Kesk-Läänes, mis on kuulus oma maisitootmise poolest, olid pestitsiidide ja vähi esinemissageduse seosed märgatavamad.

Teadlaste eesmärk on panna inimesi mõtlema pestitsiidide kasutamise probleemidele laiemas kontekstis, sealhulgas neid, kes ei puutu pestitsiididega sageli kokku.

«Iga kord, kui ma lähen supermarketisse toitu ostma, mõtlen talunikule, kes oli osa selle toote valmistamisest. Need inimesed seavad end sageli minu mugavuse nimel ohtu ja see mõjutab minu suhtumist sellesse tootesse. See on kindlasti mõjutanud minu tundeid, kui unustatud tomat külmkapis halvaks läheb ja pean selle prügikasti viskama,» ütles Zapata.