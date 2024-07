Pika Covidi olemus on lahti muugitud ja see on muret tekitav

Arstiteadlane Ziyad Al-Aly kirjutab ajakirjas Conversation , et on pühendunud pika Covidi uurimisele alates pandeemia algusaegadest. Ta on tunnistanud USA senati ees ekspert-tunnistajana pikaajalise Covid-19 teemal, avaldanud sel teemal laialdaselt artikleid ja nimetatud ajakirja Time 2024. aasta tervishoiu valdkonna 100 mõjukaima inimese hulka.

Pandeemia alguses näis SARS-CoV-2 viirus peamiselt kahjustavat kopse, kuid teadlased mõistsid kiiresti, et see mõjutab paljusid organeid kehas. Uus uuring, mille Al-Aly avaldas koos kolleegidega 17. juulil New England Journal of Medicine'is, näitab, et pika Covidi tekkimise risk vähenes pandeemia jooksul. 2020. aastal, kui domineeris SARS-CoV-2 algne tüvi ja vaktsiinid ei olnud kättesaadavad, tekkis umbes 10,4 protsendil täiskasvanutest, kes said Covid-19, pikk Covid. 2022. aasta alguseks, kui omikronvariantide perekond domineeris, langes see määr vaktsineerimata täiskasvanute seas 7,7 protsendini ja vaktsineeritud täiskasvanute seas 3,5 protsendini.