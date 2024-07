Loe ja vaata, kuidas kõnnak tervise kohta nii mõndagi reedab

Uuringud on näidanud, et teie kõndimiskiirus 45-aastaselt ennustab teie füüsilist ja vaimset tervist hilisemas elus. Ja kõndimiskiirus väheneb märgatavalt, kui olete ületanud 60 eluaasta piiri .

Parkinsoni tõbi segab aju signaale lihas-skeleti süsteemile, põhjustades inimese kõnnaku aeglustumist, vähenenud sümmeetriat ja suuremat kõikumist. See võib olla väike, kuid on avastatav haiguse varases staadiumis .

Kõndimise keeruline ülesanne on mõeldud ka selleks, et takistada meid oma jalgade otsa komistamast. Eesmise sääremarja lihased on loodud jala ettepoole liikumisel üles tõmbama. Mõnel inimesel hakkab see funktsioon ebaõnnestuma ja nad komistavad.