OOTAMATUD RASEDUSED Neiu jäi rasedaks kõhtu saadud noahaavade tõttu

Anaalseksi kaudu

Kuigi anaalvahekorra kaudu rasestumine on ülimalt haruldane, võib see juhtuda. See on võimalik ainult inimestel, kellel on reproduktiivne anomaalia, mis esineb ühel 50 000 tüdrukust ja nõuab korrigeerivat operatsiooni.

Kloaak on ühine ava urineerimiseks, roojamiseks ja paljunemiseks, mis tavaliselt on roomajatel, lindudel ja nokkloomadel. Inimestel on avaused nende funktsioonide täitmiseks rohkem eristunud. Harvadel juhtudel ei eraldu aga pärasool ja tupeõõs täielikult, mis võimaldab spermal liikuda ja viljastada munarakku.

Oraalseksi kaudu (ja ühe väga tulise vaidluse tõttu)

Meditsiinikirjanduses on kirjeldatud juhtumit, kus neiu, kellel puudus tupp, kaebas arstidele kõhuvalu. Uurimisel selgus, et ta oli rase ja tema valud olid põhjustatud sünnitusest. Üksikasjalik uurimine näitas, et 278 päeva enne oli neiu haiglasse tulnud noahaavadega kõhus. Need haavad tekkisid tema, tema armukadeda ekskallima ja uue partneri vahelise kakluse tõttu. Enne noavõitlust oli neiu teinud oma uuele partnerile suuseksi. Operatsioon haavade parandamiseks võis loputada spermavedelikku kõhuõõnde, kus seemnerakud liikusid ja viljastasid munaraku.

«Splash»-rasedused

«Splash»-rasedus võib tekkida ilma seksuaalvahekorrata. See võib juhtuda, kui sperma satub välistele suguelunditele ja nii-öelda ujub tuppe. Kuid «splash»-rasedused on äärmiselt ebatõenäolised, kuna sperma ei ela väljaspool keha rohkem kui pool tundi. Kuumas vannis või mullivannis rasedust ei teki, kuna vesi hajutab spermat ja lahjendab seemnevedelikku, mis kaitseb muidu meessugurakke naise suguelundite karmide tingimuste eest.

Topeltrasedus

Keha mehhanismid takistavad uue raseduse tekkimist, kui naine on juba rase. See kehtib ka naiste kohta, kellel on kaks emakat. Hormoonid takistavad ovulatsiooni ja tekitavad emakakaela katva paksu limakorgi, mis takistab sperma liikumist munasarjade poole.

Kuid superfetatsiooni-nimeline nähtus lubab teise raseduse tekkimist esimese raseduse ajal. See nähtus on nii haruldane, et teadlased ei mõista täielikult, kuidas see juhtub. Enamik kirjeldatud juhtumeid on naistel, kes on kasutanud kunstlikku viljastamist. Kahe raseduse vahel on tavaliselt kaks kuni neli nädalat, mis võimaldab lastel sündida samal ajal kaksikutena.