Sellel ingliskeelsel vanasõnal ongi tõsi taga

Kui üks õun päevas hoidvat ära arstikülastused («An apple a day keeps the doctor away»), siis uus uuring soovitab puuviljasalatit, mis võib oluliselt vähendada vanusega kaasnevate depressiooni sümptomite riski. See on viimane lisandus kasvavale tõendite kogule, mis näitab, et puuviljade lisamine igapäevasesse dieeti pakub pikaajalisi ja laialdasi tervisehüvesid.