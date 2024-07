Antibiootikumidele resistentsete bakterite vastu lajatatakse uue keemilise trumbiga – kas see aitab?

«Selle antibiootikumi ilu ja võlu seisnevad selles, et see tapab läbi kahe erineva sihtmärgi baktereid,» ütles UIC farmaatsiateaduste professor ja uuringu kaasautor Alexander Mankin. «Kui antibiootikum tabab mõlemat sihtmärki sama kontsentratsiooniga, kaotavad bakterid võime muutuda resistentseks juhuslike mutatsioonide omandamise kaudu mistahes kahe sihtmärgi osas.»

Makroliidide klassi antibiootikume on kasutatud aastakümneid mitmesuguste bakteriaalsete infektsioonide raviks. Makroliid-antibiootikume võib tuvastada nende «-mütsiin»-lõpu järgi, näiteks erütromütsiin. Keemiliselt koosnevad makroliidid makrolaktoonitsüklist, millel on külgahelad. Need peatavad bakterite kasvu, seondudes bakterite ribosoomiga, mis on nende valgutootmismehhanism, inhibeerides valgusünteesi.

Kinoloonid on teine ja väga lai spekter antibiootikume, millest peaaegu kõik on fluorokinoloonid. Erinevus seisneb nende keemilistes struktuurides. Kuigi mõlemad koosnevad kaherõngalisest lämmastikku sisaldavast süsteemist, sisaldavad kinoloonid ketoonirühma – kaksiksidemega hapnikku süsinikuaatoi küljes, millega on seotud veel kaks orgaanilist rühma – samas kui fluorokinoloonid sisaldavad fluori aatomit. Peaaegu kõik kinoloonid ja fluorokinoloonid lõpevad «–floksatsiin» lõppudega. Näiteks tsiprofloksatsiin on tervishoius laialdaselt kasutatav. Need antibiootikumid toimivad, häirides bakterites toimivat DNA sünteesi.