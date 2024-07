Alzheimeri tekke riski tõstab üllatav tegur

Alzheimeri ennetamiseks on oluline hoida kehakaal kontrolli all ja säilitada lihasjõudu.

Inimestel, kellel on palju keharasva kõhus või käsivartes, on suurem tõenäosus haigestuda Alzheimerisse ja Parkinsoni võrreldes nendega, kellel on nendes piirkondades vähem rasva, selgus ajakirjas Neurology avaldatud uuringust.