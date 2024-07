Probleem Marsile kolimisega – apteek jääb kaugele

Selline väljavaade ootab astronaute, kes söandavad minna missioonile Marsile, ütlevad Duke'i ülikooli meditsiinikooli teadlased. Astronaudid võivad enne starti olla heas füüsilises vormis, kuid kosmoses kogevad nad sarnaselt Maa peal olijatega valu, nohu, allergiaid ja unehäireid, vahendab Gizmodo.

Duke'i ülikooli dotsent Daniel Buckland ja tema meeskond lähtusid eeldusest, et Marsi-missioon kestab kolm aastat ilma täiendava varustuseta. Nad eeldasid ka, et Marsile minevate inimeste jaoks on saadaval samad 106 ravimit, mis on olemas rahvusvahelises kosmosejaamas, sealhulgas kõrvavaigueemaldaja ja antipsühhootikum.

Nendest ravimitest olid säilivusandmed saadaval vaid 91 kohta, millest 54-l oli säilivusaeg alla 36 kuu, kui neid hoiti originaalpakendis. Mõned, nagu silmatilgad või allergiatabletid, aegusid kahe aastaga.

«See ei tähenda tingimata, et ravimid ei tööta, kuid samamoodi nagu kodus olevate aegunud ravimite võtmine ei ole soovitatav, peavad ka kosmoseagentuurid arvestama, et aegunud ravimid on vähem tõhusad,» ütles Buckland pressiteates.

Uuringus, mis avaldati ajakirjas NPJ Microgravity, rõhutavad teadlased, et tegelikkus võib olla veelgi hullem, kuna vähe on teada, kuidas mikrogravitatsioon mõjutab ravimite lagunemist. Arvestades kosmosereiside ränki tingimusi, sealhulgas suurenenud kiirgustasemeid, poleks üllatav, kui paljud ravimid kaotaksid oma tõhususe isegi kiiremini kui Maa peal.

«Farmatseutilised tooted on tõenäoliselt võtmetähtsusega inimeste tervise ja töövõime säilitamisel kosmosemissioonidel,» kirjutasid autorid. Nende sõnul on avalikkusel puudulik teadmine kosmosereisidel kasutatavate ravimite võimalikust säilivusajast. «On äärmiselt oluline teada ja mõista neid farmakoloogilisi parameetreid, et tagada ohutu ja tõhus kosmoseapteek,» lisasid teadlased.

Seega, kuigi aegunud nohurohu võtmine Maa peal võib ainult halvendada enesetunnet, on astronaudid Marsil palju raskemas olukorras, kuna lähedal pole ühtegi apteeki.