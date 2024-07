HÜVASTI LUUHÕRENEMINE Leiti uus hormoon, mis suudab luudega imet teha

Teadlased on kaua mõelnud, miks emaste skeletid ei varise selle surve all kokku. Nüüd arvavad USA teadlased, eesotsas õpetlasetega California Ülikoolisr San Franciscost (UCSF), et nad on selle müsteeriumi lahendanud.

Uuringumeeskond avastas täiesti uue hormooni emashiirtel, mis soodustab erakordselt tugevate ja tihedate luude kasvu.

Neuroteadlased nimetasid selle emasaju hormooniks (maternal brain hormone ehk MBH), kuigi see töötab tugevate ja tervete luude ehitamisel kõigis vanustes ja soost hiirtel.

Holly Ingraham, farmakoloog ja oma labori juht UCSF-is, märkis, et kui nad poleks uurinud emashiiri, kelle uurimine polegi biomeditsiinilistes uuringutes normiks, oleksid nad sellest avastusest täielikult ilma jäänud. See rõhutab, kui oluline on uurida nii isas- kui emasloomi kogu eluea vältel, et saada täielik arusaam bioloogiast.

Tänapäeval on isasajud olnud aju-uuringute keskmes ja ainult 2 protsenti avaldatud neurokuvamise uuringutest on uurinud hormonaalseid tegureid, nagu suguhormoonidi toimimist.

Östrogeen on luude ehitamisel oluline suguhormoon, millel on ulatuslik mõju ajule. Kuigi selle tase tõuseb ja langeb kogu elu jooksul, toodetakse menopausi järel östrogeeni väiksemates kogustes, jättes vanemad naised osteoporoosi tõttu luude nõrgenemise meelevalda.

Östrogeenitase langeb ka imetamise ajal, mis samuti aeglustab luude kasv. Samal ajal «imeb» ema keha oma skeletist kaltsiumi, et jätkata oma vastsündinu toitmist, mis peaks luid veelgi enam ohustama.