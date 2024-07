COVID pandeemia viis pea iga viienda arsti sellesse raskesse seisu

Teadlased täheldasid PTSD hinnanguliseks esinemissageduseks 18,3%. Neljateistkümnes sooraportit sisaldavas uuringus selgus, et naisarstid olid PTSD suhtes vastuvõtlikumad (tõenäosussuhe 1,93). Kümnes vanuseraportit sisaldavas uuringus teatasid nooremad arstid vähem PTSD-st. Kolmeteistkümnes erialaraportit sisaldavas uuringus oli PTSD kõige tavalisem erakorralise meditsiini arstide seas. Kuusteist karjääristaadiumit raporteerivat uuringut näitasid, et residentidel oli PTSD kujunemine tõenäolisem kui põhikohaga arstidel (tõenäosussuhe 1,33).

Autorid kirjutavad, et selle meta-analüüsi ja süstemaatilise ülevaate tulemused viitavad sellele, et COVID-19 pandeemia ajal oli arstide PTSD esinemissagedus 18%, mis on kõrgem kui üldpopulatsioonis või varasemalt teatatud PTSD-juhtumite arv arstidel enne pandeemiat. PTSD kõrge esinemissagedus viitab vajadusele süsteemsete muutuste järele arstide tervise toetamiseks, mis võib hõlmata heaolutoetusi ja spetsiifilisi sekkumisi, et leevendada probleemi algpõhjuseid.