Loe, mis juhtus mehega pärast kaalu langetava ravimi võtmise lõpetamist

Ravimiga hüvasti jäetud, saabusid järgmise nelja kuu väljakutsed: ülesöömised, dieedid, treeningrežiimid ja emotsionaalsed võitlused tahtejõu, enesehinnangu ja motivatsiooni säilitamiseks. See oli nagu ülesöömisega võitlemine ikka, ühe olulise erinevusega: ravim oli andnud kaotatud 18 kilo näol edumaa, mida nüüd käest lasta või hoida.

Esimesed «halvad» toidud, mida Olson taas soovis, olid tortillakrõpsud ja salsa. Alguses sõi ta neid vähe, kuid paari nädala pärast distsipliin käest minema. Pärast salati söömist lõunasöögiks tundis ta end tunni aja pärast näljasena. Mees vältis suupisteid, kuid isud ainult kasvasid. Õhtusöögiks oli tekkinud hundiisu ja ta sõi üle: mitte ühe, vaid kaks taldrikut spagette, millele järgnesid veel tortillakrõpsud ja salsa. See oli tuttav ja masendav muster. Kahe kuu jooksul tuli üle kahe kilo tagasi ja ta mõtles: kas see ongi hetk, mil kõik lõpeb?

Ta uuris, kuidas võiks jäljendada ravimi mõju. Valgurohke toitumine aitab hoida täiskõhutunnet. Samuti aitab jõutreening kaalulanguse perioodi järel kaalutõusu riski vähendada. Olson seadis eesmärgiks tarbida 150 grammi valku päevas, mida on rohkem kui ametlikes soovitustest, kuid mis on sobilik jõutreeninguga tegelevatele inimestele. Alguses see töötas. Mida rohkem valku ta sõi, seda vähem nälga tundis. Ta treenis 12 tundi nädalas, aga lõpuks tekkisid lihaväsimus ja küllastumine lihatoitudest.