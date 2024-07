Pariisis võib olümpiasportlasi kimbutada tülikas terviseprobleem

Eelnevate aastate õhukvaliteedi andmetele tugineva uuringu autorid märgivad, et keskkonnategurid võivad mõjutada sportlasi, isegi kui nad on heas füüsilises vormis. Õhusaaste sissehingamine treeningu ajal võib põhjustada terviseriske sõltuvalt kokkupuute tasemest ja kroonilistest haigustest. Eriti tundlikud on vastupidavusalade sportlased.

Uuringus leiti, et juulist septembrini oli PM2.5 maksimaalne päevane keskmine liiklusega aladel 11 µg/m³, mis jääb alla WHO soovitatud künnise. Päevased keskmised lämmastikdioksiidi tasemed ulatusid maapiirkondades 5 µg/m³-st linnapiirkondades 17 µg/m³-ni. Tiheda liikluse lähistel tõusis see 40 µg/m³-ni, mis ületab WHO soovitatud künnise. Mõlemad saasteained saavutasid maksimumi kohaliku aja järgi hommikul ja õhtul kell kaheksa.