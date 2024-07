Retsepte saab pikendada apteekides

Patsientidele tähendab see võimalust saada ravimid kätte 15 minuti jooksul. Teenus on kasutuses 90-s apteegis üle Eesti ja veebiapteegis.

Benu apteekide frantsiisijuhi, Rainer Kaseväli sõnul on apteegis retseptide pikendamise teenuse eesmärk hõlbustada patsientide elu ja vähendada perearstide töökoormust.

«Retseptiravimite kättesaadavus on tagatud iga päev, ka riiklikel pühadel. See on sobiv lahendus inimestele, kes vajavad regulaarselt ravimeid, kuid kellel ei ole keerulisi haigusi. Näiteks pikendatakse kõige sagedamini rasestumisvastaste vahendite, allergia, astma, diabeedi ja vererõhu ravimite retsepte,» selgitas Kaseväli.