Kosmosereiside ajastu võib nõuda inimgeneetika muutmist

Teadlased on juba näidanud, et inimrakkudel tekkis laboris suurenenud tolerants röntgenkiirguse suhtes, kui neisse lisati loimurite geenid.

Loimurite geenide ülekandmine on vaid üks näide sellest, kuidas saaksime inimesi ja põllukultuure kohandada kosmosereisideks sobivaks. Vaja on siiski teha veel palju uurimistööd, et jõuda selleni. Mitmed riigid, nagu Saksamaa ja Kanada, on geneetilise redigeerimise suhtes ettevaatlikud, kuid mujal on piirangud leevenemas.

2018. aastal teatas Hiina teadlane He Jiankui, et oli loonud esimesed geeniredigeeritud lapsed, kes olid HIV-nakkuse suhtes resistentsed. Teadlane vangistati, kuid on nüüdseks vabastatud ja võib taas uurimistööd teha.

Kosmosevõidujooksus võivad mõned riigid astuda samme, mida teised ei julge teha. Kui Rees ja teised futuristid on õigel teel, on sellel valdkonnal potentsiaal viia meid edasi kosmoses. Kuid ühiskond peab selleks valmis olema ja see võib tekitada vastuseisu, kuna inimliigi muutmine tekitab sügavaid hirme. Tehnoloogia areneb kiiremini kui arutelud selle üle, seega on tõenäoline, et mõni riik astub sammu edasi enne teisi, andes meile võimaluse näha, kui elujõulised need ideed tegelikult on.