Lihtne abinõu aitas kaotada kaalu ja muutis bioloogiliselt nooremaks

Selline noorendav pööre põhineb DNA metülatsiooni taseme muutustel – see on keemiline modifikatsioon, tuntud epigeneetilise modifikatsioonina, mis muudab geenide avaldumist, kuid mitte DNAd ennast.

Varasemad uuringud on näidanud, et suurenenud DNA metülatsiooni tasemed on seotud vananemisega. Ajakirjas BMC Medicine avaldatud uued leiud põhinevad väikesel randomiseeritud uuringul 21 paari identsete täiskasvanud kaksikutega.