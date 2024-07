Levinud ravim võib pikendada naiste viljakusiga

Kui oleks võimalik munasarjade vananemist edasi lükata, võiks see pikendada naise viljakusaastaid. See on midagi, mida rapamütsiin võib teha.

Rapamütsiini «uuskasutus»

Rapamütsiin on bakteriaalne ühend, mis võimaldab rakkudel laboritingimustes kauem ellu jääda. Seda kasutatakse tavaliselt elundisiirdamise patsientidel, et vähendada immuunsüsteemi aktiivsust ja vältida siirdatud elundi äratõukereaktsiooni. Samuti kasutatakse seda teatud vaskulaarsete seisundite raviks, aeglustades rakkude kasvu (näiteks kasvaja puhul).

Üha enam tõendeid näitab, et rapamütsiin võib olla kasulik ka vananemise puhul. Uuringud hiirtega on näidanud, et see võib aeglustada vananemisest tingitud lihaste kaotust. Rapamütsiini igapäevane annus on samuti näidanud, et vanemate hiirte eluiga pikeneb 10%.

Viljakusuuringud hiirtega

Viljakuse osas on uuringud hiirtega näidanud, et rapamütsiini igapäevane annus lükkab edasi munasarjade vananemist ja menopausi. Vanemad emashiired, kes said rapamütsiini sisaldavat dieeti, suurendasid oma primaarsete nääpsude hulka – ovaarireservi. Lisaks said need hiired hilisemas elus edukalt poegi. See viitab sellele, et rapamütsiinil võib olla potentsiaal lükata edasi enneaegset menopausi naistel.

Kuid kas ravim võib sama teha ka inimestega? Seda on uurimisrühm otsustanud uurida. Rühm värbas oma pilootuuringusse 50 naist vanuses 35-45 aastat, kes olid perimenopausis. Kolme kuu jooksul said naised kas nädalase annuse rapamütsiini või platseebot. Ovaarireservi jälgiti transvaginaalse ultraheli ja mitmete vereanalüüside abil, et tuvastada erinevaid munasarjahormoone.

Julgustavad esialgsed tulemused