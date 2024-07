TASUB TEADA Need on madala vererõhu põhjustajad

Proviisori sõnul võib suveperioodil juhtuda, et vererõhk langeb järsemalt ja sagedamini kui külmemal ajal. Sellel on lihtne põhjus. «Suvel võivad veresooned palavuse tõttu laieneda ning see soodustabki vererõhu langust. Samas on suvel siiski sagedasemaks probleemiks kõrgenenud vererõhk: kui rohkem higistada ja vähem vedelikku tarbida, väheneb vere maht, veri läheb paksemaks, ei ringle enam nii vabalt ning tekitab vererõhu tõusu,» selgitas ta.