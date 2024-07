Põhja-Korea otsib välismaalt ravimeid Kimi rasvumishäda vastu

40-aastane Kim, kes ilmselt joob ja suitsetab palju, on pärit perest, kus südameprobleeme on varemgi olnud. Nii ta isa kui ka vanaisa, kes valitsesid Põhja-Koread enne tema tõusmist võimule 2011. aastal, surid südamehäda tagajärjel.

Mõned vaatlejad on väitnud, et umbes 170 sentimeetrit pikk ja varem 140 kilogrammi kaalunud Kim paistis olevat 2021. aastal palju kaalust alla võtnud, tõenäoliselt toitumismuutuse tõttu. Kuid hiljutised riigimedia ülesvõttes kinnitavad, et ta on kaalu tagasi võtnud.

Esmaspäeval ütles Lõuna-Korea luureagentuur NIS seadusandjatele suletud uste taga peetus briifingul, et Kim kaalub hinnanguliselt taas umbes 140 kilogrammi ning kuulub südamehaiguste riskirühma, kinnitas Lõuna-Korea parlamendiliige Lee Seong Kweun.

Lee sõnul rääkis NIS seadusandjatele, et Kimil on alates 30. eluaastatest ilmnenud kõrge vererõhu ja diabeedi sümptomid. Teine parlamendiliige Park Sunwon ütles, et NIS-i hinnangul on Kimi rasvumine seotud joomise, suitsetamise ja stressiga.

Nad lisasid, et on luureandmeid, mille järgi on Põhja-Korea ametnikud püüdnud välismaalt hankida uusi ravimeid Kimi kahtlustatava kõrge vererõhu ja diabeedi vastu.

Kimi tervis on väljaspool suletud Põhja-Koread teravdatud tähelepanu keskpunktis, kuna tal pole ametlikku järglast, kes asuks tema teovõimetuse korral juhtima riigi ohtlikku tuumaarsenali.

Esmaspäevasel kohtumisel jäi NIS versiooni juurde, et Põhja-Korea juhi mantlipärijat on asutud kasvatama tema varateismelisest tütrest Kim Ju-ae'st. Kuna aga teda pole ametlikult isa järglaseks määratud, siis ei välista NIS võimalust, et Kimi asub asendama keegi ta õdedest-vendadest.