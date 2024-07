Kunstlik magusaine tekitab mikroorganismide elutegevuses kaose

«Me ei suuda sukraloosi lagundada ja paljud mikroorganismid ei suuda seda samuti, sest see on väga keeruline molekul, mis ei lagune kergesti,» ütleb merebioloog Tracey Schafer Florida ülikoolist.

«Seega tekib palju küsimusi selle kohta, kuidas see keskkonda mõjutab ja kas see võib mõjutada meie mikroobikooslusi.»

Viie päeva jooksul mõõdeti tsüanobakterite ehk sinivetikate ja ränivetikate sisaldust ning leiti, et kunstlik magusaine mõjutas neid organisme.

Võrreldes kontrollgruppidega suurenes tsüanobakterite kontsentratsioon magedas vees sukraloosiga kokkupuutel ning riimvees suurenes see esialgu, kuid seejärel langes järsult.

Ränivetikate puhul täheldati magedas ja riimvees populatsioonide vähenemist pärast sukraloosi lisamist. Uurijad leidsid, et mõju oli märgatavam magevee eksperimentides.

On võimalik, et magevee kogukonnad peavad sukraloosi ekslikult toiduks, ütleb keemik Amelia Westmoreland Florida ülikoolist.

Kuigi uuring ei käsitle pikemaajalisi mõjusid, on selge, et looduslikud ökosüsteemid võivad tasakaalust välja minna, sõltuvalt sellest, kui palju sukraloosi jõuab läbi reoveepuhastuse keskkonda.

Ränivetikate puhul on oht, et nende populatsioonid võivad täielikult kaduda. Ränivetikad on olulised süsiniku ja hapniku tsüklite reguleerijad. Nende kadumine võib oluliselt mõjutada kogu toiduahelat.