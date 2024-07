Puuviljad, köögiviljad ning vitamiinide ja mineraalide rikas toit on tervisliku vananemise jaoks hädavajalikud. Hiljutine uuring näitas aga, et isegi kui inimesed toitusid tervislikult, võib iga lisatud suhkru gramm suurendada nende bioloogilist vanust.

«Me teadsime, et lisatud suhkrute kõrge tase on seotud ainevahetuse halvenemise ja varajaste haigustega, võib-olla rohkem kui ükski teine ​​toitumisfaktor. Nüüd teame, et selle seose aluseks on kiirendatud epigeneetiline vananemine ja see on tõenäoliselt üks paljudest viisidest, kuidas liigne suhkur tarbimine piirab tervislikku pikaealisust,» ütles uuringu kaasautor Elissa Epel.