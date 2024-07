Levinud parasiit koolitatakse ümber ajju ravimeid viima

Toxoplasma gondii on parasiit, mis suudab elada peaaegu kõikides soojaverelistes organismides. Seda saab muuta selliselt, et see transpordiks ravivalkusid ajurakkudesse, pakkudes seeläbi ravivõimalusi raskesti ravitavatele haigustele.

Uuringud on näidanud, et see kontseptsioon on elujõuline, kui seda on katsetatud nii laboris kasvatatud inimaju kudedes kui ka elusates hiirtes, põhjustades minimaalseid kõrvaltoimeid.

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) neuroteadlase Shahar Bracha juhtimisel töötanud meeskond selgitas, et T. gondii kasutamine lahendab paljud valkude uurimis- ja raviotstarbel transportimisega seotud väljakutsed. T. gondii toimib nii laboratooriumis kasvatatud fibroblastides, in vitro diferentseeritud neuronites, primaarsetes neuronites, inimaju organoidides kui ka elusates hiirtes.

Vere-aju barjäär eraldab vere- ja ajukoe, takistades kahjulike ainete sisenemist ajju. See barjäär on aga probleemiks, kui takistab ka suuremate kasulike molekulide, sealhulgas ravivalkude, transportimist ajju.

T. gondii suudab ületada vere-aju barjääri. Kuigi see parasiit põhjustab toksoplasmoosi, mis võib olla ebameeldiv ja ohtlik, nägid Bracha ja tema kolleegid võimalust kasutada selle omadust ravivalkude transportimiseks.

Kesknärvisüsteemis elab T. gondii peamiselt neuronites ja kasutab kolme organelli ainete eritamiseks. Uurijad muutsid neist kahte organelli, et need sekreteeriksid valke, mis on teadaolevalt kasulikud inimeste neuroloogiliste haiguste raviks.

Uuringud laboris kasvatatud inimaju kudedega näitasid, et T. gondii suutis neissse edukalt transportida ja seal aktiveerida MeCP2 valku, mis ravib Rett'i sündroomi, haruldast geneetilist haigust.

Uuringud hiirtega näitasid, et muudetud T. gondii oli sama tõhus peremeesorganismi nakatamisel kui tavaline parasiit, kuid põhjustas minimaalset põletikku ning transportis edukalt MeCP2 valku.

Arvatakse, et umbes 25-30 protsenti inimestest maailmas kannab T. gondii parasiiti, enamik on asümptomaatilised, seega on see üldiselt kahjutu. Uurijate arvates võib parasiidi kasulike omaduste kasutamine olla väga lootustandev nii neuroloogiliste haiguste ravis kui ka uurimistöödes.

Uurimistulemused avaldati ajakirjas Nature Microbiology.