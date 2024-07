TERVIST TAPPEV SUHKRUVABADUS «Dieet»-karastusjoogid – kas need on ikka tervisetooted?

Aastal 2023 teatas WHO, et uuringud on leidnud, et aspartaam — dieetlimonaadide peamine magusaine — võib olla «inimestele tõenäoliselt kantserogeenne» ehk vähki tekitav.

Raportis rõhutati, et praegused teaduslikud tõendid ei ole piisavad, et olla kindel, et aspartaam võib suurendada vähiriski, ning rõhutati, et seda on pigem ohutu aeg-ajalt tarbida.

Kas dieetkarastusjoogid aitavad kaalu kontrolli all hoida?

Hoolimata sõnast «dieet» nimes, ei ole dieetjoogid kehakaalu kontrolliga eriti tugevalt seotud.

Aastal 2022 viis WHO läbi süstemaatilise ülevaate, kas kunstlike magusainete kasutamine on kasulik kehakaalu kontrolli all hoidmiseks.

Üldiselt viitasid randomiseeritud kontrolluuringud veidi suuremale kaalukaotusele inimestel, kes kasutasid kunstlikke magusaineid. Kuid vaatlusuuringud leidsid, et kõrge kunstlike magusainete tarbimine on seotud kõrgema kehamassiindeksi ja 76% suurema tõenäosusega rasvumisele.

Teisisõnu, kunstlikud magusained ei pruugi otseselt aidata kehakaalu kontrolli all hoida pikemas perspektiivis. Selle tulemusena soovitas WHO, et kunstlikke magusaineid ei peaks kasutama kehakaalu kontrollimiseks.

Mida teha põletiku ja hammaste probleemidega?

On olemas mõned esialgsed tõendid, et kunstlikud magusained võivad ärritada seedesüsteemi limaskesta, põhjustades põletikku ja suurendades kõhulahtisuse, kõhukinnisuse, puhituste ja teiste ärritunud soole sündroomiga seotud sümptomite tõenäosust. Siiski on vaja rohkem uurimistööd.

Suured kogused dieetjooke on ühtlasi seostatud põletikulis maksahaigusega.

Dieetjookide tarbimine on seotud ka hammaste erosiooniga. Paljud karastusjoogid sisaldavad fosforhapet ja sidrunhapet, mis võivad kahjustada hambaemaili ja aidata kaasa hammaste erosioonile.

Mõõdukus on võtmetähtsusega

Nagu paljude toitumise aspektide puhul, on mõõdukus dieetkarastusjookidega oluline. Dieetjookide aeg-ajalt tarbimine ei ole tõenäoliselt tervisele kahjulik, kuid sagedane või liigne tarbimine võib pikemas perspektiivis suurendada terviseriske.

Parimad valikud vedeliku tarbimiseks on tavaline vesi, maitsevesi, gaseeritud vesi, taimeteed või piim.