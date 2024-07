LÕPUKS! Tüvirakuravi taastab kõhresid – esialgu põlvedes

2020. aastal põdes valulikku luude degeneratiivset seisundit – osteoartriiti –7,6% maailma elanikkonnast, mis on 132,2% kasv alates 1990. aastast. Ennustatakse, et 2050. aastaks on põlve osteoartriidi juhtumite arv kasvanud 74,9%, käe osteoartriidi juhtumid 48,6% ja puusa osteoartriidi juhtumid 78,6%.

Tüvirakuravi mõju

MAG200 on doonori tüvirakkude ühekordne süstimine liigesesse. Seda peetakse «riiulikaubaga» (off-the-shelf) raviks, kuna see kasutab doonori tüvirakke, mitte patsiendi enda rakke, mille kirurgiline kogumine on töömahukas. Oluline on see, et kuna ravi kasutab mesenhümaalseid rasvkoest saadavaid tüvirakke – täiskasvanud tüvirakke, mis võivad diferentseeruda teisteks rakutüüpideks – ja sel puhul ei käivitu ka immuunvastus. Justs see asjaolu teebki doonorrakkude kasutamise võimalikuks.