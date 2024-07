Eesti lapsi kimbutavad aina enam hambakaaries ja hambakatt

Laste parema suuõõne tervise tagamiseks peavad lapsevanemad võtma vastutuse tervisliku käitumismustri tagamisel ja isikliku eeskujuga innustama lapsi õigesti oma suutervise eest hoolt kandma. «Kindlasti tuleks vältida olukorda, kus laps jõuab esimest korda hambaarsti juurde alles siis, kui hambas on auk või kui hammas valutab. Lapsega võiks esimest korda hambaarstile minna kindlasti enne 3. eluaastat, mil suhu on lõikunud kõik piimahambad. Oluline on käia lapsega hambaarstil vähemalt korda aastas,» sõnas Zeigo. Ta lisas, et kui sel aastal ei ole laps veel hambaarstile jõudnud, siis uue kooliaasta alguses võiks kindlasti lapsele hambaarstiaja broneerida. Kuni 19-aastastele on Tervisekassa lepingupartnerite juures hambaravi tasuta ning laste hambaravi lepingupartnerid leiab Tervisekassa kodulehelt.