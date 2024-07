3 kohviga seotud müüti, mida ei tasu uskuda

Ainuüksi TikTokis on 52 miljonit postitust, mis annavad nõu ja arutavad hommikuse kohvi joomise eeliste ja puuduste üle. Et saada aru, mis on fakt ja mis on väljamõeldis, küsis CNBC Make It dietoloogidelt Maddie Pasquariellolt ja Roxana Ehsanilt kohvimüütide kohta, millega nad kõige rohkem kokku puutuvad.

Siin on kolm kohvimüüti, mille dietoloogid ümber lükkavad:

1. Kohv on teie kehale mürk

«Üks asi, millega toitumismaailmas on tänu uuringutele kokku lepitud, on see, et kohv on meile päris hea,» räägib Pasquariello.

«Niikaua kui järgite toitumisjuhiseid, milleks on mitte rohkem kui 400 milligrammi kofeiini ehk umbes neli tassi kohvi päevas, ei ole teil millegi pärast muretseda ja see on teile tõenäoliselt kasulik.»

Kohv on rikas polüfenoolide, antioksüdantide poolest, mis takistavad teatud krooniliste haiguste, nagu südame-veresoonkonna haigused, arengut.

«Lisaks on kohv looduslik stimulant, mis võib aidata teid erksamaks muuta, suurendada energiat, tootlikkust ja parandada sportlikku jõudlust,» lisab Ehsani.

«Kuid pidage meeles asju, mis muudavad kohvijoogi ebatervislikuks. Selleks on koor, suhkrud, siirupid ja mesi.»

2. Te ei tohiks hommikul esimese asjana kohvi juua

Toitumisspetsialistid, sealhulgas Pasquariello ja Ehsani, soovitavad oma klientidel kohvi tarbida enne keskpäeva, sest kofeiini tippmõju võib tunda kuni kuus tundi hiljem ja see võib mõjutada inimese und.