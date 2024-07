Loe, mis aitab eemal hoida ohatist

Ohatis või herpes, mida nimetatakse rahvakeeli ka külmavillideks, on nakkushaigus, mida põhjustab viirus Herpes simplex. «Herpesviiruse tüvesid on mitmeid. Huuleherpest ja suguelunditel avalduvat põhjustavad erinevad viirusetüübid. Numbriliselt tuuakse välja, et lihtohatise viiruse kandlus elanikkonna hulgas on 90 protsenti ja rohkemgi,» selgitab Benu Tartu Sõbra apteegi proviisor Astrid Oolberg.

Viirusesse nakatutakse naha ja limaskestade kokkupuutel lähikontakti ajal. Kui viirus on kord inimese veres olemas, jääb see sinna kogu eluks. «Kui inimese immuunsüsteem on nõrgenenud, on stressirohke periood või inimene on külmetanud, võib viirus ägeneda,» räägib Oolberg. «Suvi võib tuua kaasa olukordi, mis soodustavad herpese esilekerkimist, olgu selleks intensiivne päike, külmas vees ujumine või viibimine tuuletõmbuses,» lisab ta. See tähendab, et viirus võib puhata kehas pikka aega ja avalduda ainult sobilikes tingimustes.

Herpes ilmneb villilise lööbena suu- ja nina limaskestal, huultel või näol. «Esialgu nahk valutab, punetab ja sügeleb, hiljem tekivad villid, mis on täidetud vedelikuga. Lisaks võib kaasneda üldine halb enesetunne ja isegi kerge palavik,» kirjeldab Oolberg ohatise esmaseid sümptomeid. «Villid purunevad ja tekkinud haavandid kattuvad koorikutega. Paranemine võib võtta aega nädala või isegi kaks.»

Ohatis kontrolli alla esimeste sümptomite ilmnemisel