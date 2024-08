5 märki, mis näitavad, et sul võib olla täiskasvanuea autism

2. Raskused sotsiaalsete aktsioonidega

Veel üks märk on sotsiaalsed aktsioonid. Gardner-Wright ütles, et diagnoosimata autismiga inimestel võib olla raskusi dešifreerimisega, kui palju silmsidet on sobiv või millal ta peaks vestluse ajal naeratamise lõpetama. Nad võivad varjata seda ebakindlust, õppides, kui palju on sobiv, kuid see ei ole kaasasündinud mõte, nagu see on allistiga, lisas ta.

3. Segane suhete ajalugu - nii romantiliselt kui ka platooniliselt

Neffi sõnul on paljudel diagnoosimata autistlikel täiskasvanutel segane ja keeruline sotsiaalsete suhete ajalugu. Lisaks võib tunduda, et romantilistes suhetes navigeerimine on keeruline.

«Võib esineda suhteid, mis äkitselt purunevad, kuid autistlik inimene ei saa aru, miks,» ütles ta. Kui rääkida selle keerulise suhteajaloo põhjustest, siis on tõenäoline, et autistlik inimene ei tea, miks tema suhted ebaõnnestuvad, kui teistel seda ei juhtu.

4. Sensoorsed erinevused

Tundlikkus sensoorse sisendi – nagu müra ja nägemine – suhtes on veel üks potentsiaalne autismi märk, ütles Gardner-Wright, kes lisas, et see võib tähendada kas üliteadlikkust helist või täielikku mitteteadlikkust.

Ta ütles, et inimesed, kes pole autistlikud, reageerivad sensoorsetele stiimulitele tavaliselt. Näiteks võib autistlik inimene avastada, et ta on pidevalt teadlik kella tiksumisest või on väga tundlik valju heli suhtes, märkis Gardner-Wright.

5. Soov rutiini järele

Paljud autismiga inimesed arenevad järjekindlalt. Kui rutiin on häiritud, võivad ilmneda tugevad emotsioonid, sealhulgas tugev ärrituvus või ärevus.

Gardner-Wright lisas, et ka rutiin ei pea olema ülirange; see on levinud eksiarvamus, kui inimesed mõtlevad autismiga inimeste igapäevasele ajakavale. Selle asemel võiks tugevalt eelistada igal hommikul kindlat kruusi. Rutiin näeb erinevate inimeste jaoks välja erinev.

Lisaks võivad suured muutused olla ka rasked. «Kui nad kolivad uude koju või lähevad uuele tööle, võib see tekitada neis unetust või ärevust,» ütles Neff.

Rutiin võib laieneda ka teatud käitumisviisidele. See hõlmab ka korduvaid kehaliigutusi, mida nimetatakse stimmeerimiseks, lisas Neff. Pennsylvania Uurimisinstituudi lastehaigla andmetel võib ärritav käitumine hõlmata keha kiigutamist, kätega lehvitamist, keerutamist, kindla pinna hõõrumist ja krigistamist.