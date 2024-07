Inimesele siirati esimest korda titaanist süda, mis töötab nagu kiirraudtee

Täielikult kunstlik süda siirati uuringu raames, mida jälgib USA toidu- ja ravimiamet. Texase südaminstituudi avalduse kohaselt on süda «titaanist valmistatud kahe vatsakesega pöörlev vereringepump, millel on üks liikuv osa, mis kasutab magnetiliselt hõljuvat rootorit, et pumbata verd ja asendada mõlemad vatsakesed, mis ei tööta».

BiVACOR teadurid on töötanud seadme kallal alates 2013. aastast. Magnetiliselt hõljuva rootori kasutamise eelis vereringe funktsiooni juhtimisel on hõõrdumise puudumine. Hõõrdumine võib olla masinatele kahjulik. Seade ei ole kaugeltki esimene kunstlik süda, mida on kasutatud - esimene edukas implantaat tehti 1969. aastal -, kuid see on esimene omataoline.

Ligikaudu rusikasuurune täielikult kunstlik süda kasutab väikest laetavat välist kontrollerit, et seda töös hoida, ja see suudab pumbata verd kiirusega 12 liitrit minutis, mis on piisav, et võimaldada täiskasvanud mehel treenida. Ettevõte märgib ka, et teised kunstlikud südamed tuginevad painduvatele polümeerosadele vere pumpamiseks, kuid sellised komponendid võivad kuluda. BiVACORi süda, millel on ainult üks magneti abil hõljuv osa ja mis on ilma klappideta, võiks tehniliselt kesta kauem.

BiVACORi asutaja ja tehnoloogiajuht Daniel Timms märkis, et titaanist süda on mõeldud patsiendi elus hoidmiseks, kuni nad ootavad südamesiirdamist, mis on alati olnud täielikult mehaanilise südame arendamise eesmärk.

«See saavutus ei oleks olnud võimalik ilma meie esimese patsiendi ja tema perekonna julguseta, meie meeskonna pühendumuseta ja meie koostööpartneriteta Texase südaminstituudis,» ütles Timms. Tehnoloogiat võiks ta sõnul näiteks lõppstaadiumis südamepuudulikkusega inimeste abistamiseks, oodates südamesiirdamist. «Ootan põnevusega meie kliinilise uuringu järgmise etapi jätkamist,» ütles ta. See etapp koosneb titaanist südamete siirdamisest kahele patsiendile, keda jälgitakse hoolikalt, kuni nad ootavad püsivat siirdamist.