Kuidas mõjutab geneetika ravimite toimet?

Farmakogeneetiline uuring tehakse inimese vereproovist või suulimaskesta kaapest. Patsiendi analüüside põhjal valmib kuni 21 päeva jooksul raport, mille ülevaade läheb üles ka terviseportaali, kus see on kättesaadav nii patsiendile kui ka tema raviarstidele. Raport annab nii kokkuvõtva kui ka detailsemate selgitustega ülevaate toimeainete geneetilisest sobivusest ning annustamissoovitused ja sisaldab geenipõhiseid tulemusi ja nende prognoositavaid fenotüüpe ning analüüsi toorandmeid.

Oluline on siiski mõista, et inimese farmakogeneetiline profiil on unikaalne ja see ei muutu ajas. Seega piisab ühekordsest analüüsi andmisest ja tulemused on kasutatavad kogu elu jooksul erinevate haiguste ja häirete ravis. Lisaks täieneb raport pidevalt, sest kord kvartalis uuendatakse paneeli vastavalt uutele teadusartiklitele ja ravimiuuringutele ning kõik tõenduspõhised leiud ravimite mõjust jõuavad patsientide farmakogeneetilise testi tulemustesse, ilma et nad peaksid uue analüüsi andma.