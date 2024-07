Terviseamet: Tallinnast Helsingisse sõitnud laeval viibis leetritesse nakatunud inimene

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenuse juht Juta Varjas ütles, et konkreetse juhtumi asjaolud on veel täpsustamisel ja Terviseamet suhtleb täiendava info saamiseks Soome kolleegidega. «Teada on, et reisilaev väljus Tallinnast kell 14 ning sellel reisil viibinud inimestel tuleks esmalt kontrollida, kas nad on leetrite vastu vaktsineeritud või selle haiguse eelnevalt läbi põdenud. Siis saab inimene olla kindlam, et ta on leetrite vastu kaitstud,» ütles Varjas. Kui aga immuunkaitse puudub, tuleks lähinädalatel eriti ettevaatlik olla, sest leetrid on väga nakkav nakkushaigus, mis levib õhu kaudu. Laeva siseruumid on tavaliselt hästi ventileeritud, kuid siiski rahvarohked ning viirus võib lenduda ja õhuvooluga edasi kanduda paljudesse ruumidesse.