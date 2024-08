Austraalias algavad laste pähkliallergia vastased ravikuurid

Kliinilistes uuringutes ja mõnedes spetsialiseeritud allergiakeskustes üle maailma on suukaudne immunoteraapia olnud saadaval, kuid see on esimene kord, kui seda kasutatakse riikliku hooldusmudelina maapähkliallergia puhul.

Austraaliat nimetatakse sageli «maailma allergiapealinnaks», kus toiduainetundlikkus diagnoositakse ühel kümnest imikust. Maapähkliallergia mõjutab umbes 3% Austraalia 12 kuu vanustest lastest ja – erinevalt teistest toiduallergiatest – vähesed lapsed kasvavad sellest välja, tehes sellest kooliealiste laste seas kõige levinuma toiduallergia.

Tervise abiminister Ged Kearney sõnul võib see olla läbimurdeks, mida kõik on soovinud, et peatada see kohutav allergia oma algstaadiumis.

Tasuta programm on saadaval ainult alla 12 kuu vanustele lastele, kellel on juba diagnoositud maapähkliallergia ja kes saavad ravi ühes kümnest osalevast haiglast üle riigi. Iga lapse jaoks arvutatakse annustamiskava hoolikalt, kuni nad jõuavad «hooldusannuseni» (maintenance dose), mida nad säilitavad kaks aastat, selgitas programmi juht Tim Brettig BBC-le.

«Mõned lapsed võivad kogeda kõrvaltoimeid, sealhulgas allergilist reaktsiooni, kuid enamikul selle vanuserühma lastest on need kerged ja ei vaja ravi,» ütles ta. «Eesmärk on tõsta nende taluvusläve ja vähendada ohtu ning ärevust maapähklitega kokkupuutel, tulemusi mõõdetakse toiduallergiatestiga ravi lõpus. Mõnel juhul võib taluvuslävi olla nii kõrge, et nad saavad maapähklit oma dieeti lisada, teiste puhul võib see tõsta läve tasemeni, kus juhuslik kokkupuude ei põhjusta allergilist reaktsiooni.»

Professor Kirsten Perrett, Riikliku Allergiate Tipptaseme Keskuse (National Allergy Centre of Excellence ehk NACE) direktor, ütles, et nende eesmärk on muuta Austraalias allergilise haiguse trajektoori nii, et rohkem lapsi saaksid kooli minna ilma eluohtliku maapähklireaktsiooni riskita. NACE hindab programmi nii tõhususe kui ka ohutuse osas, lootes seda laiendada rohkematele haiglatele ja potentsiaalselt teistele toiduallergiatele.

Arstid on siiski rõhutanud, et pered ei tohiks kodus ilma järelevalveta suukaudset immunoteraapiat proovida. Dr Brettig sõnul ei ole see programm kindlasti kõigile.