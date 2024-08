Kuidas sportlased olümpiamängudel haigestumist väldivad?

Haigestumine treeningperioodil on sportlaste jaoks juba piisavalt halb. Uuringud näitavad, et sportlased, kes täidavad umbes 80 protsenti oma kavandatud treeningutest, on seitse korda tõenäolisemalt edukad. Iga mittetäieliku treeningnädala puhul, näiteks haiguse tõttu, väheneb edukuse tõenäosus 26 protsenti. Seega on haigestumise vältimine treeningute ja võistluste ajal äärmiselt oluline.