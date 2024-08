Vaata videot Hambaravirobot tegutseb kaheksa korda kiiremini kui inimene

Hambaravi tulevik

Kuigi on kindlasti hirmutav ette kujutada, et robot puurib sinu hambaid, tekitab see küsimuse, kas see ikka on hirmutavam kui see, et inimene puurib.

Inimeste juhitud robothambaravi on juba teinud suuri edusamme, kõrvaldades vajaduse erakordselt stabiilse käe järele, ja nagu humanoidide valdkonnas näha, õpetab roboti kaugjuhtimine seda lõpuks sama tööd iseseisvalt tegema. Nii et see on idee, millega peate lähiaastatel harjuma.

Sellel on selged eelised. Kui olete robot-hambaarsti toolis vaid veerand tundi, mitte kaks pikka 60-minutilist maratoni, on see suur edasiminek. Teil ei pruugi olla vaja hoida suud nii laialt lahti, mis võib muuta need 15 minutit vähem väsitavaks. Kuigi süsteem maksab kindlasti kopsaka hulga raha, tundub, et see säästab nii palju aega, et hambaravi arved võivad sellest tulenevalt isegi väheneda.

Robot ei ole veel FDA heakskiitu saanud ja Perceptive ei ole paika pannud kasutuselevõtu ajakava, seega võib kuluda veel mitu aastat, enne kui avalikkus sellist ravi kasutada saab.

Kindlasti kavatseb ettevõte laiendada masina võimekust ja suurendada ravivalikuid. Võib ainult mõelda, kas see vajab ka mehaanilist põlve, et panna see teie rinnale kangekaelse tarkusehamba eemaldamiseks.