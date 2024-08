Esimest korda juhiti looma teadvust elektroodide abita ja väljaspoolt

Selle tehnoloogia nimeks on Nano-MIND, mis tähistab neurodünaamikat võimaldavat magnetogeneetilist (Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics). Eksperimendi käigus pandi nanoosakestega aktiveeritud «lülitid» hiirte ajudes tööle, mis viis nad toitmise, suhtlemise ja isegi emalaadse käitumiseni.

Kui loomkatseid « meelekontrolliga » on varemgi tehtud, siis tavaliselt on need vajanud tülikate elektroodide kasutamist, mis on loomale kinnitatud kehaväliselt. See mitte ainult ei nõua invasiivset operatsiooni, vaid piirab ka looma liikumisvabadust.

Teadlased väidavad, et nende meetod on neuroloogias läbimurre. Jinwoo Cheon, IBS-i Nanomeditsiini keskuse vanemuurija ja direktor, selgitas, et see on maailma esimene tehnoloogia, mis võimaldab magnetväljade abil vabalt kontrollida konkreetseid ajupiirkondi. Ta lisas, et seda võib laialdaselt kasutada aju funktsioonide uurimisel, keerukates tehisnärvivõrkudes, kahepoolsetes aju-arvuti liidestes ja uute neuroloogiliste häirete ravimeetodite väljatöötamisel.