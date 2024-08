Need sümptomid viitavad emakakaelavähile

Emakakaelavähki võib vaadelda kui suguliselt levivat haigust. Kui naine pole kunagi olnud seksuaalvahekorras on kaduvväike võimalus, et ta haigestub sellesse vähki. See seletub asjaoluga, et seksuaalvahekorra ajal on võimalik nakatuda inimese papilloomiviirusega (HPV), mis on oluliseks emakakaelavähi riskifaktoriks. On näidatud, et 90-100 protsenti neist vähkidest on seotud HPVga, kuid mitte iga papillomiviirus ei kutsu esile vähi teket, ainult mõned kindlad tüved.