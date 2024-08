Kopsuvähki haigestumise risk suureneb neli korda üllatava harjumuse puhul

See on esimene uuring, mis annab tõendust, et suitsetamine koos e-sigarettide kasutamisega suurendab vähiriski võrreldes ainult suitsetamisega. Uurimistulemused avaldati ajakirjas Oncology Research and Therapy.

Kopsuvähk on kogu maailmas kõige sagedasem vähisurmade põhjus. See põhjustades 2020. aastal 1,8 miljonit surmajuhtumit. Ameerika rindkereühingu hinnangul on umbes 87 protsenti neist vähkidest otseselt seotud püsiva tubakasuitsetamisega.

Uuringus analüüsiti 4975 kopsuvähiga inimese ja 27 294 vähita inimese suitsetamis- ja e-sigarettide kasutamise harjumusi. Kõik uuringus osalejad olid samast geograafilisest piirkonnast (ravi saanud Ohios) ja gruppides oli samasugune vanuse, soo ja rassi jaotus.

Teadlased leidsid, et kopsuvähiga inimeste seas oli e-sigarettide ja tavasigarettide kooskasutamine kaheksa korda tavalisem võrreldes kontrollgrupiga, kellel polnud kopsuvähki. Lisaks näitasid andmed, et kopsuvähi risk oli neli korda suurem inimestel, kes kombineerisid e-sigarettide kasutamist ja suitsetamist, võrreldes ainult suitsetajatega.

«Meie uuring näitab esimest korda, et suitsetamine koos e-sigarettide kasutamisega suurendab märkimisväärselt kopsuvähi riski võrreldes ainult suitsetamisega. Enamik inimesi teab, et tubakasuits sisaldab vähki tekitavaid kemikaale, kuid üldiselt on vähem teadlikkust kemikaalidest, mida hingatakse sisse e-sigarettide aurude kaudu,» ütles uuringut juhtinud dr Randall Harris, epidemioloogiaprofessor.

«Rahvatervise seisukohalt oleme alati olnud mures nii traditsiooniliste kui ka e-sigarettide kooskasutamise pärast. See uuring esitab selged tõendid, et e-sigarettide kasutamine koos suitsetamisega võib suurendada kopsuvähi riski. See on eriti murettekitav, arvestades noorte ja noorte täiskasvanute toodete kasutamise määra,» ütles uuringu üks autor dr Marisa Bittoni, meditsiinilise onkoloogia uurija.