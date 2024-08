Rasva kogunemine kätesse võib kaasa tuua raske terviseprobleemi

Uuring, mida esitleti mais Rootsis Stockholmis Euroopa Endokrinoloogia Kongressil, on esimene, mis tuvastas, et käte koostis – eriti nende rasvasisaldus – on seotud halva luukvaliteedi ja selgroo tugevusega.

Lülisambamurrud – lülisamba selgroolüli murdumisel – on kõige levinumad luumurrud, mis on seotud osteoporoosiga – haigusega, mis põhjustab luumassi ja luude mineraaltiheduse vähenemist. Paljud inimesed ei tea, et neil on osteoporoos, mis nõrgestab luid.